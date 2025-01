Wichtigste Punkte:

Mit dem Starterkit "Visual Process Monitoring" können Unternehmen im Handumdrehen Videoanalyselösungen für die Sicherheitsüberwachung in Gebäuden, die Analyse und Optimierung der Arbeitsproduktivität, die Überprüfung von Versandverpackungen und andere Anwendungsfälle entwickeln, die auf Vision-Language-Modellen (VLMs) basieren.

Dank der umfassenden Erfahrung von Grid Dynamics mit der Umsetzung erfolgreicher visueller Analyseprojekte wird das Starterkit der wachsenden Nachfrage nach visuellen Analysen in Fertigungs- und Logistikanwendungen gerecht und ermöglicht eine effiziente und skalierbare Lösungsbereitstellung.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und Digital Engagement-Diensten, stellte heute ein Starterkit für die visuelle Prozessüberwachung vor. Dieses Framework soll die Entwicklung von Workflows zur visuellen Überwachung beschleunigen, die bewegliche Objekte wie Fahrzeuge und Personen verfolgen, die Semantik ihres Verhaltens und ihrer Interaktionen kontinuierlich auswerten und automatisch Warnmeldungen auslösen oder Berichte erstellen. Ziel der Lösung ist es, die Kosten und Komplexität von Projekten zur visuellen Analyse für die Kunden von Grid Dynamics drastisch zu senken, indem der herkömmliche Entwicklungsansatz der Computer Vision durch ein VLM-zentriertes Design ersetzt wird.

Die visuelle Prozessanalyse an der Edge ist ein leistungsstarkes und flexibles Tool, das eine Vielzahl von Problemen lösen kann, etwa die Optimierung von Regalflächen und Ladenlayouts im Einzelhandel, das Personalmanagement in Restaurants, die Sicherheitsüberwachung in Warenlagern und die Qualitätskontrolle in Fertigungsbetrieben. Bisher war die Entwicklung von Computer Vision-Lösungen ein komplexer und kostspieliger Prozess, der große Mengen an Trainingsdaten, manuelles Labeling und spezifische Modelle erforderte, sodass jeder neue Anwendungsfall oder jede neue Überwachungsregel zu einem aufwendigen technischen Projekt wurde. Das neue Visual Process Monitoring-Starterkit von Grid Dynamics hilft Unternehmen, diese Herausforderungen zu bewältigen, indem es ein VLM-basiertes Framework bereitstellt, mit dem die Unternehmen verschiedene Überwachungsworkflows in kürzester Zeit erstellen können.

"Wir beobachten eine zunehmende Ausführung von visuellen Analysen an der Edge und arbeiten gemeinsam mit unseren Kunden daran, sie auf eine Vielzahl von Anwendungsfällen in den Bereichen Fertigung, Verpackung und Lagerhaltung anzuwenden", so Ilya Katsov, Vice President of Technology bei Grid Dynamics. "Dieser Trend wird durch VLMs, die die Implementierungskomplexität verringern und zugleich die Kosten für Edge-GPU-Komponenten senken, erheblich beschleunigt. Mit diesem neuen Starterkit werden wir noch schneller Prototypen entwickeln und visuelle Analyselösungen bereitstellen. Wir rechnen mit einer hohen Nachfrage seitens Kunden, die ihre Effizienz, Qualität und Sicherheit verbessern möchten."

Das Visual Process Monitoring-Starterkit erweitert das Portfolio von Grid Dynamics bei Beschleunigern für intelligente Fertigung und Lieferketten. In diesen Bereichen strebt das Unternehmen eine raschere Umsetzung von transformativen KI-Projekten an. Besuchen Sie diese Seite, um mehr über das Visual Process Monitoring-Starterkit von Grid Dynamics zu erfahren.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) ist ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und Digital Engagement. Mit technischer Vision und unternehmerischem Gespür bewältigen wir die dringlichsten technologischen Herausforderungen und unterstützen positive Geschäftsergebnisse für Unternehmen, die einen Transformationsprozess durchlaufen. Ein Alleinstellungsmerkmal von Grid Dynamics ist unsere achtjährige Erfahrung und Führungsposition im Bereich Unternehmens-KI, die auf fundierten Kenntnissen und kontinuierlichen Investitionen in Daten, Analysen, Anwendungsmodernisierung, Cloud-Plattform- und Produktentwicklung und Digital Engagement-Services aufbaut. Das 2006 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz im Silicon Valley und betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Indien. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Worte "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "kann", "wird", "potenziell", "projiziert", "prognostiziert", "fortsetzen" oder "sollte" oder, in jedem Fall, deren negative oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, Zitate und Aussagen zu den erwarteten Vorteilen unserer Produktfähigkeiten und des zukünftigen Wachstums unseres Unternehmens, einschließlich des Wachstums bei Kunden und der GigaCube-Strategie.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren entziehen sich der Kontrolle von Grid Dynamics und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, die erwarteten Nutzen zu erzielen, sowie alle Faktoren, die unsere Produktfähigkeiten, die Vorteile unserer Produkte und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens einschränken.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Grid Dynamics warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit besitzen. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage basiert, widerzuspiegeln. Weitere Informationen zu Faktoren, die Grid Dynamics erheblich beeinflussen könnten, einschließlich der Betriebsergebnisse und der Finanzlage, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" des Quartalsberichts des Unternehmens auf Formular 10-Q, der am 31. Oktober 2024 eingereicht wurde, sowie in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250130010627/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Cary Savas

+1 (650) 523 5000

csavas@griddynamics.com