DJ Diageo investiert 415 Mio US-Dollar in neues Nordamerika-Werk

Von Stephen Nakrosis

DOW JONES--Der Getränkehersteller Diageo will rund 415 Millionen US-Dollar in den Bau einer neuen Produktions- und Lagereinrichtung in Montgomery im US-Bundesstaat Alabama investieren. Die 360.000 Quadratfuß große Anlage wird eine jährliche Produktionskapazität von mehreren Millionen Kisten haben, teilte der Konzern mit. Die Anlage soll als neuer Stützpunkt für Getränkehändler in der südlichen Region dienen. Es wird erwartet, dass durch die neue Anlage 750 Arbeitsplätze geschaffen werden und etwa 100 Arbeitsplätze in Montgomery entstehen, wenn sie in Betrieb geht. Die Anlage soll in der zweiten Hälfte dieses Jahres voll betriebsbereit sein.

January 31, 2025

