Bastei Lübbe erhöht erneut Umsatz- und EBIT-Prognose für Geschäftsjahr 2024/2025



31.01.2025

Bastei Lübbe erhöht erneut Umsatz- und EBIT-Prognose für Geschäftsjahr 2024/2025 Köln, 31. Januar 2025. Die Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0 ) erhöht nach einer anhaltend erfolgreichen Entwicklung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres erneut ihre Umsatz- und EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025. Außerordentliche Ergebniseffekte haben sich durch Beteiligungserträge in Form einer Gewinnausschüttung der Minderheitsbeteiligung Räder in Höhe von 1,0 Millionen Euro ergeben. Zugleich hat sich das operative Geschäft weiterhin überaus erfolgreich entwickelt und auch die neu gesetzten Ziele erneut übertroffen. Der Unternehmensstrategie entsprechend hatten insbesondere die community-getriebenen Geschäftsmodelle daran einen großen Anteil. Infolgedessen erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024/2025 nun einen Konzernumsatz zwischen 116 und 119 Millionen Euro (Vorjahr: 110,3 Millionen Euro) gegenüber der angepassten Umsatzprognose gemäß der Mitteilung am 31. Oktober 2024 von 113 bis 117 Millionen Euro. Das Konzern-EBIT wird nun in einer Bandbreite von 17 bis 18 Millionen Euro (Vorjahr: 14,0 Millionen Euro) erwartet gegenüber der bisher kommunizierten EBIT-Prognose von 15 bis 16 Millionen Euro. Die Quartalsmitteilung für die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2024/2025 wird am 6. Februar 2025 veröffentlicht und steht ab diesem Zeitpunkt im Internet unter https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte zur Verfügung.

Kontakt Bastei Lübbe AG:

Barbara Fischer

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 (0)221 8200 2850

E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de



