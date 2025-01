NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Visa nach Quartalszahlen von 346 auf 384 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Kreditkartenkonzerns seien unerwartet stark ausgefallen, schrieb Analyst Will Nance am Donnerstagabend in erster Reaktion. Zudem habe Visa die Ziele für das Geschäftsjahr 2024/25 erhöht./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 22:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US92826C8394