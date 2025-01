NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 850 Euro auf "Outperform" belassen. Der zuletzt starke Auftragseingang untermauere ihren gestiegenen Optimismus mit Blick auf 2025, schrieb Analystin Sara Russo in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Hinsichtlich China erscheine der Ausblick vorsichtig, was aber angemessen sei, da es weitere Exportrestriktionen geben könnte./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 19:58 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0010273215