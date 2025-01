ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ABB von 50 auf 49 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie des Automationskonzerns sei geprägt von einem ausgewogenen Verhältnis von Chancen und Risiken, schrieb Analyst Andre Kukhnin in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er ließ aktuelle Währungsentwicklungen und etwas moderatere Margenannahmen in seine Schätzungen einfließen./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2025 / 01:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2025 / 01:32 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0012221716