In einem anhaltend freundlichen Marktumfeld konnten zuletzt die Anteilscheine des Chemieproduzenten Evonik weiter zulegen. Noch immer notieren die MDAX-Titel aber deutlich unter den 2024er-Hochs. Indes will Evonik gemeinsam mit der Firma VoltH2 die Produktion von grünem Wasserstoff im niederländischen Chemiepark Delfzijl vorantreiben.Demnach soll VoltH2 einen 50-MW-Elektrolyseur nahe an Evoniks Wasserstoffperoxid-Anlage bauen. Dieser soll bis Ende des Jahres 2027 in Betrieb genommen werden. Der ...

