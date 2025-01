Wiesbaden - Im Dezember 2024 waren rund 46,0 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat unwesentlich um 4.000 Personen (0,0 Prozent), wie das Statistische Bundesamt (Destatis) unter Berufung auf vorläufige Berechnungen mitteilte.Im Oktober und November war demnach die Erwerbstätigkeit um 13.000 beziehungsweise 9.000 Personen noch etwas stärker angestiegen. Damit entwickelte sich die Beschäftigung nach den saisonbereinigten Rückgängen in den Monaten Juni bis September 2024 von durchschnittlich jeweils -20.000 zuletzt wieder etwas positiver.Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen Destatis zufolge im Dezember 2024 gegenüber November 2024 um 125.000 Personen (-0,3 Prozent) ab. Dieser Rückgang gegenüber dem Vormonat fiel stärker aus als im Dezember-Durchschnitt der Jahre 2022 und 2023 (-104.000 Personen).Gegenüber Dezember 2023 sank die Zahl der Erwerbstätigen im Dezember 2024 um 24.000 Personen (-0,1 Prozent), so die Statistiker. In den Monaten September, Oktober und November hatten die Veränderungsraten gegenüber dem Vorjahr bei jeweils 0,0 Prozent gelegen, im Juni 2024 lag sie noch bei +0,2 Prozent. Die Abkühlung der Beschäftigungsentwicklung setzt sich somit weiter fort; die Zahl der Erwerbstätigen liegt inzwischen leicht unter dem Vorjahresniveau.Im Durchschnitt des 4. Quartals 2024 gab es nach vorläufigen Berechnungen rund 46,3 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland (Inlandskonzept). Im Vergleich zum Vorquartal blieb die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt unverändert (+1.000 Personen; 0,0 Prozent).Im Dezember 2024 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,44 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 129.000 Personen oder 9,9 Prozent mehr als im Dezember 2023. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,2 Prozent (Dezember 2023: 2,9 Prozent).Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl nach Angaben des Bundesamtes im Dezember 2024 bei 1,52 Millionen Personen und damit nur geringfügig höher als im Vormonat November 2024 (+2.000 Personen; +0,1 Prozent). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 3,4 Prozent.