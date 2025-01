New York (www.anleihencheck.de) - Morgane Delledonne, Head of Investment Strategy bei Global X, kommentiert den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) wie folgt:"Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, den Leitzins um 25 Basispunkte zu senken, während die US-Notenbank (Fed) ihn offenbar länger auf einem erhöhten Niveau halten wird, verdeutlicht die zunehmende Divergenz der Geldpolitik zwischen den Regionen. Während das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone insgesamt weiterhin stagniert, verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage in Frankreich und Deutschland weiter. Die EZB räumt zwar ein, dass die Inflation noch nicht wieder ihr angestrebtes Ziel erreicht hat, scheint sich aber stärker auf die Unterstützung des Wachstums zu konzentrieren und der wirtschaftlichen Stabilität Vorrang vor möglichen Inflationsrisiken einzuräumen. Im Gegensatz dazu versuchen die USA und Großbritannien weiterhin, ein Gleichgewicht zwischen anhaltenden Inflationssorgen und wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit zu finden, was auf einen anderen geldpolitischen Kurs hindeutet. Die verhaltene Marktreaktion deutet darauf hin, dass diese Divergenz bereits vollständig eingepreist ist." (Ausgabe vom 30.01.2025) (31.01.2025/alc/a/a) ...

