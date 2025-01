Die Bastei Lübbe AG hebt nach einer weiterhin erfolgreichen Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres ihre Umsatz- und EBIT-Prognose für 2024/2025 an. Außerordentliche Ergebniseffekte in Höhe von 1,0 Millionen Euro resultierten aus Beteiligungserträgen durch eine Gewinnausschüttung der Minderheitsbeteiligung Räder. Gleichzeitig übertrifft das operative Geschäft erneut die gesetzten Ziele, insbesondere durch den Erfolg der community-getriebenen Geschäftsmodelle. Finanzielle Prognose: Wachstum auf allen Ebenen Konzernumsatz wird nun zwischen 116 und 119 Millionen Euro erwartet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...