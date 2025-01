Heliostar erweitert Goldressourcen in La Colorada

Anzeige / Werbung

Heliostar Metals hat neue Bohrergebnisse aus dem laufenden 12.500-Meter-Bohrprogramm in der La Colorada Mine bekannt gegeben. Die Funde stammen aus oberflächennahen Oxidzonen, in denen sich durch Verwitterung und Kontakt mit Sauerstoff wertvolle Mineralien wie Gold in einer leichten abbaubaren Form angereichert haben.

Hochgradige Goldabschnitte identifiziert

Das Unternehmen meldet mehrere mineralisierte Abschnitte mit bedeutenden Goldgehalten in Gold pro Tonne (g/t):



- 5,0 Meter mit 9,69 g/t

- 4,3 Meter mit 9,87 g/t

- 15,0 Meter mit 2,54 g/t

- 11,65 Meter mit 1,86 g/t

- 11,6 Meter mit 1,72 g/t

- 21,6 Meter mit 0,77 g/t



Diese Abschnitte befinden sich in Gebieten, die bislang als Abraum innerhalb der geplanten Erweiterung der Creston Pit galten. Die neuen Funde könnten dazu führen, dass diese Bereiche wirtschaftlich aufgewertet werden, was sich positiv auf die Gesamtwirtschaftlichkeit der Mine auswirken könnte.

CEO sieht großes Potenzial für die Mine

CEO Charles Funk hob hervor, dass die Kombination aus steigenden Goldpreisen und den neuen Bohrergebnissen die wirtschaftlichen Perspektiven der Mine erheblich verbessern könnte. Er erklärte, dass das fünf-Bohrgeräte-Programm darauf ausgelegt sei, die Reserven der Creston Pit signifikant zu erweitern. Besonders die hochgradigen oberflächennahen Abschnitte könnten die anfänglichen Investitionskosten senken. Darüber hinaus deuteten tiefere Bohrabschnitte darauf hin, dass langfristig auch ein Untertagebau möglich sein könnte. Heliostar plant, die aktuellen Bohrergebnisse in eine aktualisierte Machbarkeitsstudie einfließen zu lassen, die voraussichtlich Mitte 2025 veröffentlicht werden soll. Diese Analyse soll als Entscheidungsgrundlage für eine potenzielle Expansion der Mine dienen. Die geplante Produktionskapazität liegt zwischen 50.000 und 100.000 Unzen Gold pro Jahr.