Die Zinsdifferenz zwischen den USA und der Eurozone wächst. Die Fed begibt sich in eine abwartende Position, die Geldpolitik der EZB wird zunehmend durch die schwache Konjunktur bestimmt. Die US-Notenbank Federal Reserve hat die Zinsen bei ihrer Sitzung am Mittwoch unverändert belassen. Zuvor hatte die Fed den Leitzins seit September dreimal in Folge von ca. 5,3 % auf 4,3 % gesenkt. Nun folgt eine ...

