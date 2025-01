Bastei Lübbe erhöht Umsatz- und EBIT-Prognose für 2024/2025 erneut

Erwarteter Umsatz nun zwischen 116 und 119 Millionen Euro

EBIT-Prognose steigt auf 17 bis 18 Millionen Euro

Neuer Thriller von Dan Brown erscheint im September 2025

Der Kölner Verlag Bastei Lübbe ist voll im Wachstumslauf. Nach einer bisher starken Geschäftsentwicklung hat der Verlag erneut seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024/2025 angehoben. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatz zwischen 116 und 119 Millionen Euro, nachdem die bisherige Prognose bei 113 bis 117 Millionen Euro lag. Auch das EBIT wird nun in einer Spanne von 17 bis 18 Millionen Euro erwartet, nachdem zuvor 15 bis 16 Millionen Euro in Aussicht gestellt wurden. Besonders die community-getriebenen Geschäftsmodelle haben sich als Wachstumstreiber erwiesen.

Markt honoriert die Zahlen

Die Aktie von Bastei Lübbe reagierte sehr positiv auf die Anhebung der Prognose und zum Tagesauftakt deutliche Kursgewinne verzeichnen. Investoren sehen die dynamische Entwicklung des Unternehmens als Bestätigung für die nachhaltige Strategie des Verlags, insbesondere im Bereich der digitalen und spezialisierten Literaturangebote.

Dan Brown bringt neuen Thriller - Bastei Lübbe sichert sich die Rechte

Neben den starken Finanzzahlen sorgt eine weitere Nachricht für Begeisterung: Bestsellerautor Dan Brown kündigt seinen neuen Roman "The Secret of Secrets" an, der am 9. September 2025 weltweit erscheinen wird. Wie alle seine Werke wird auch die deutsche Ausgabe wieder bei Bastei Lübbe veröffentlicht - am selben Tag wie die englische Originalfassung.

Dan Browns Thriller rund um den Harvard-Symbolforscher Robert Langdon gehören zu den erfolgreichsten Romanen der letzten Jahrzehnte. Seine bisherigen Bücher wurden weltweit mehr als 250 Millionen Mal verkauft und in 56 Sprachen übersetzt. Die Verfilmungen mit Tom Hanks in der Hauptrolle machten die Reihe endgültig zum Kult. Nun, nach acht Jahren Wartezeit, verspricht Brown mit "The Secret of Secrets" seinen ambitioniertesten und unterhaltsamsten Thriller bisher.

Ausblick: Verlag profitiert doppelt

Bastei Lübbe profitiert nicht nur von der positiven Umsatzentwicklung, sondern auch vom kommenden Bestseller. Erfahrungsgemäß sorgen Neuerscheinungen von Dan Brown für erhebliche Umsatzsprünge im Buchhandel - ein zusätzlicher Rückenwind für die starke Performance des Verlages. Anleger und Literaturfans dürften also gleichermaßen gespannt auf den September blicken.

