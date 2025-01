Satte 16,6 Milliarden US-Dollar an Verlust häufte Intel im dritten Quartal 2024 an. Nie war die Krise bei dem Chiphersteller offensichtlicher und es fehlte schwer an Lösungsansätzen. Im KI-Bereich hat man kaum etwas zu melden und im Kernsegment leidet die ganze Branche unter einer mittelschweren Krise.Nun legte Intel (US4581401001) Ergebnisse für das vierte Quartal vor, die einige Lichtblicke erkennen lassen. Diverse Einsparmaßnahmen scheinen Wirkung zu hinterlassen und die Verluste konnten auf überschaubare 100 Millionen US-Dollar reduziert werden. ...

