FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 31.01.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 485 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 485 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 50 (55) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1520 (1680) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1000 (1100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 2300 (2400) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3800 (4000) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS NEXT 15 GROUP PRICE TARGET TO 778 (890) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 4410 (4285) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PENNON TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 570 (490) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RANK GROUP PRICE TARGET TO 127 (120) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 250 (225) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1150 (1125) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 500 (540) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 790 (870) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1490 (1450) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS SAINSBURY TO 'HOLD' - PRICE TARGET 285 PENCE - JEFFERIES RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 552 (518) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES STARTS VOLEX WITH 'BUY' - PRICE TARGET 350 PENCE - JPMORGAN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 287 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 40 (50) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1400 (1600) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES NINETY ONE PRICE TARGET TO 149 (144) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 195 (185) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ALLIANCE PHARMA TO 'SECTOR PERFORM' (OP) - PRICE TARGET 6250 (6000) PENCE - RBC RAISES DOWLAIS PRICE TARGET TO 100 (80) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES NEXT PLC TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 11700 (10500) PENCE - UBS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3150 (3000) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1175 (1005) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob