Im Jahr 2024 wurden in Deutschland rund 580.000 neue stationäre Batteriespeicher installiert. Während die Speicherkapazität der neu installierten kleinen PV-Speicher leicht sank, stieg die Errichtung von Großspeichern der Megawattklasse. Die Anzahl stationärer Batteriespeicher in Deutschland wächst weiter. Laut einer vorläufigen Jahresbilanz des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW-Solar) zum Markt für Stromspeicher in 2024 haben Investor:innen im Jahr 2024 etwa 580.000 Batteriespeicher neu in Betrieb ...

