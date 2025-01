Im vergangenen Jahr ist die Zahl der neu installierten Photovoltaik-Heimspeicher leicht zurückgegangen. Dagegen hat sich die Kapazität der großen Speicher über einem Megawatt Leistung binnen eines Jahres verdoppelt. Die Anzahl und die Kapazität der in Deutschland installierte Speicher sind innerhalb des vergangenen Jahres um 50 Prozent gewachsen. Es seien fast 600. 000 neue Batteriespeicher in den verschiedenen Segmenten in Betrieb genommen worden. Zum Jahreswechsel waren damit mehr als 1,8 Millionen Speicher mit einer Kapazität von etwa 19 Gigawattstunden in Deutschland installiert, wie der Bundesverband ...

