31.01.2025 / 12:10 CET/CEST

Marinomed Biotech AG: Veränderungen im Vorstand Finanzvorstand Pascal Schmidt scheidet mit Ende Jänner 2025 aus dem Unternehmen aus

Gabriele Ram, ehemals Wienerberger AG, übernimmt interimistisch die Leitung der Finanzagenden

Restrukturierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen, Finanzierung des Unternehmens durch den Verkauf des Geschäftsbereichs Carragelose gesichert Korneuburg, Österreich, 31. Jänner 2025 - Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) gibt bekannt, dass Finanzvorstand Pascal Schmidt das Unternehmen zum 31. Jänner 2025 verlässt. Gabriele Ram wird die Leitung des Finanzbereichs interimistisch übernehmen. Frau Ram bringt umfangreiche Erfahrungen im Finanzbereich mit zu Marinomed. In den vergangenen 10 Jahren bekleidete sie mehrere C-Level-Positionen in verschiedenen Unternehmen in Deutschland und Österreich. Zuletzt war sie CFO von Wienerberger Piping Solutions, einer ehemaligen Geschäftseinheit der börsennotierten Wienerberger AG. "Wir danken Pascal für sein langjähriges Engagement für Marinomed. Wir haben gemeinsam spannende Zeiten erlebt, beginnend mit dem Börsengang im Jahr 2019. In letzter Zeit waren die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert waren, ziemlich anspruchsvoll, aber wir konnten sie auch dank seiner Hilfe bewältigen. Wir wünschen ihm alles Gute und freuen uns, Gabriele Ram, eine erfahrene Finanzexpertin, in unserem Team begrüßen zu dürfen", sagt Andreas Grassauer, CEO von Marinomed. "Mit dem offiziellen Abschluss des Sanierungsverfahrens haben wir nun wieder die Kontrolle und konzentrieren uns auf die Zukunft. Allem voran übergeben wir das Carragelose-Geschäft an Unither Pharmaceuticals, was den Weg dafür ebnet, uns voll und ganz der Kommerzialisierung der Marinosolv-Technologieplattform widmen zu können." Simon Nebel, Vorsitzender des Aufsichtsrats, kommentiert: "Im Namen des Aufsichtsrats von Marinomed danke ich Pascal für seine wertvolle Arbeit. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg für seine zukünftigen Aufgaben." Über Marinomed Biotech AG Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline und global vermarkteten Therapeutika. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte in den therapeutischen Bereichen der Immunologie und Virologie auf Basis seiner Plattform Marinosolv® und der virusblockierenden Wirkungsweise von Carragelose®. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Virologie-Segment umfasst Carragelose®-basierte rezeptfreie Produkte zur Prophylaxe und Therapie von viralen Infektionen der oberen Atemwege, die in mehr als 40 Ländern verpartnert sind. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert an der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com . Rückfragehinweis Marinomed Biotech AG

PR & IR: Lucia Ziegler

T: +43 2262 90300 158

E-Mail: pr@marinomed.com

E-Mail: ir@marinomed.com

Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Marinomed, Marinosolv® und Carragelose® sind Marken der Marinomed AG. Die Marken sind Eigentum der Marinomed Biotech AG oder in ausgewählten Ländern an Partner auslizensiert.



