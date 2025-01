EQS-News: KPS AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

KPS erreicht die Prognose 2023/2024 und behauptet sich mit einem vergrößerten Kundenstamm in einem schwierigen Marktumfeld KPS erzielt in einem schwierigen Marktumfeld für den Handel einen Umsatz von 145,4 Mio. €.

Das bereinigte EBITDA beträgt 13,0 Mio. €, das unbereinigte EBITDA beträgt 6,0 Mio. € und beinhaltet die Sondereffekte aus den Insolvenzen von KaDeWe/Signa in Deutschland, The Body Shop in England sowie die daraus resultierenden Restrukturierungskosten.

Das bereinigte EBIT beträgt 6,1 Mio. €. Das unbereinigte EBIT beträgt minus 17,8 Mio. € und enthält sowohl die EBITDA-wirksamen Sondereffekte aus Insolvenzen und Restrukturierungskosten als auch die nicht cash-wirksame Abschreibung des Goodwills aus früheren Akquisitionen.

Aufgrund der strategischen Anpassung des Portfolios an die rezessive Situation im Handel konnte die Anzahl der Neukunden im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent gesteigert werden.

Mit einer soliden Finanzbasis und einem konsequenten Fokus auf Effizienzsteigerung sowie Kostenmanagement ist KPS gut aufgestellt für das Geschäftsjahr 2024/2025 unter weiterhin schwierigen Marktbedingungen insbesondere im deutschen Handel. Unterföhring/München, 31. Januar 2025 - Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN: DE000A1A6V48), führender Beratungspartner im Handel (B2C & B2B) für digitale Transformation in den Bereichen Digital Strategy, Digital Customer Interaction und Digital Enterprise, veröffentlicht die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023/2024. KPS feiert in diesem Jahr seine 25-jährige Unternehmensgeschichte und kann sich dank des langjährigen Fokus auf Internationalisierung, Innovation und Industrialisierung in der Beratung in einem äußerst schwierigen Marktumfeld für Unternehmen im Kundensegment Handel & Konsumgüter erfolgreich behaupten. Das Beratungsangebot wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr strategisch weiterentwickelt und das Portfolio gezielt mit neuen Produkten und Partnerschaften erweitert. Dank dieser Maßnahmen und Entwicklungen konnte KPS im Geschäftsjahr 2023/24 die Neukundenbasis im Vergleich zum Vorjahr um 25% ausbauen. Dabei bleibt die messbare Kundenzufriedenheit auf einem hohen Niveau - ein Beleg für die langjährige Erfahrung, erstklassige Qualität und verlässliche Beratungsleistung der KPS. Gleichzeitig führt die anhaltende Unsicherheit und der erneute Rückgang von Ausrüstungsinvestitionen im Handel zu einer anhaltenden Fragmentierung und Kleinteiligkeit im Neugeschäft. Im Geschäftsjahr 2023/2024 erzielte KPS insgesamt einen Umsatz von 145,4 Mio. €, was einem Rückgang von 18 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Während KPS in Spanien und England ein Umsatzwachstum verzeichnen konnte, gingen die Umsätze in Skandinavien, Benelux und insbesondere in Deutschland aufgrund des schwachen Wirtschaftswachstums und der verhaltenen Investitionsbereitschaft im Handel zurück. Trotz dieser negativen Umsatzentwicklung verringerte sich das unbereinigte EBITDA nur moderat um 1,8 Mio. € auf 6,0 Mio. € (Vorjahr: 7,8 Mio. €). Bereinigt um einmalige Effekte - insbesondere Wertberichtigungen auf insolvenzbedingte Forderungsausfälle von KaDeWe/Signa und The Body Shop sowie daraus resultierenden Restrukturierungskosten in Höhe von insgesamt 6,9 Mio. € - ergibt sich ein bereinigtes EBITDA von 13,0 Mio. €. Im Vergleich dazu lag der entsprechende Vorjahreswert bei 13,5 Mio. €. Dies unterstreicht die Stabilität des Geschäftsmodells und die bereits messbare Wirksamkeit des strategisch erweiterten Portfolios der KPS. Das unbereinigte EBIT wurde durch eine nicht cash-wirksame Abschreibung auf den Goodwill aus früheren Akquisitionen in Höhe von 17,0 Mio. € belastet und führt zu einem Verlust von 17,8 Mio. € (Vorjahr: Gewinn von 0,03 Mio. €). Ohne diese Abschreibung sowie die zuvor genannten Einmaleffekte wurde ein bereinigtes positives EBIT in Höhe von 6,1 Mio. € erreicht - ein Anstieg um 7 % gegenüber dem bereinigten Vorjahreswert. Das Ergebnis nach Steuern weist infolgedessen einen buchhalterischen Verlust von 23,4 Mio. € aus, verglichen mit einem Verlust von 1,2 Mio. € im Vorjahr. KPS geht davon aus, dass die konjunkturellen Herausforderungen und politischen Unsicherheiten insbesondere für den Handel in Europa auch im angelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 anhalten und für ein weiterhin schwieriges Umfeld in den Kernmärkten der KPS-Gruppe sorgen. Gleichzeitig greifen die strategischen Maßnahmen zur Erweiterung des Produktportfolios und führen bereits zu einer gesteigerten Produktivität im Vorjahresvergleich. Die gleichzeitige Verbreiterung der Kundenbasis legt die mittelfristige Grundlage für zukünftiges Ergebniswachstum und gibt Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Vor diesem Hintergrund prognostiziert der Vorstand der KPS für das Geschäftsjahr 2024/2025 Umsatzerlöse in einer Spanne von 129,5 Mio. € bis 151,5 Mio. €. Für das EBITDA rechnet der Vorstand mit einem Wert zwischen 10,2 Mio. € und 14,9 Mio. €.





Über die KPS AG KPS treibt gemeinsam mit seinen Kunden kontinuierlich die Beschleunigung der digitalen Transformation voran und gestaltet schon heute mit ganzheitlichem Blick die Welt von morgen: smarte Best-Practice Prozesse und herausragende Customer Experience entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der individuellen Kundeninteraktion über die Supply Chain und das operative Kerngeschäft bis zu den Finanzen. Das Münchner Beratungshaus ist der führende Partner für Handels- und Konsumgüterunternehmen in der Strategie-, Prozess- und Technologieberatung und setzt in der Implementierung auf sofort einsatzbereite Accelerator-Technologien und führende Best-of-breed-Lösungen aus einem starken Partnernetzwerk. Für seine Leistungen ist KPS u. a. wiederholt als Hidden Champion in der Kategorie "Konsumgüter & Handel" sowie als Fokuspartner im Rahmen der SAP Diamant-Initiative für die Kategorie "Retail & Consumer Products" ausgezeichnet worden. www.kps.com





KPS AG

Beta-Straße 10H

85774 Unterföhring

Telefon: +49 (0) 89 356 31-0

Telefax: +49 (0) 89 356 31-3300

E-Mail: ir@kps.com



