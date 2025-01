Die Rekordfahrt bei der Aktie des australischen Radiopharma-Spezialisten Telix Pharmaceuticals setzt sich nahtlos fort. Auch an diesem Freitag konnte der Titel in Down Under ein neues Allzeithoch markieren. Indes gelang es Telix Pharma, in dieser Woche zwei Übernahmen final unter Dach und Fach zu bringen.Zu Wochenbeginn verkündete Telix Pharma die Finalisierung der Übernahme von RLS in den USA. Durch die erfolgreiche Akquisition bauen die Australier ihre Produktionskapazitäten in Nordamerika aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...