NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 26 auf 23 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Halbleiterkonzern habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Harlan Sur in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf das laufende Quartal habe die Erwartungen allerdings deutlich verfehlt./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2025 / 00:18 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2025 / 00:18 /

US4581401001