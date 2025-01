Paris/London/Zürich - Am letzten Handelstag im Januar haben die europäischen Aktienmärkte ihre langsame, aber stetige Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Nach einer ereignisreichen Woche stützten am Freitag Gewinne an der Wall Street und gute Zahlen von Apple . Der EuroStoxx50 legte am späten Vormittag um 0,35 Prozent auf 5.300,50 Punkte zu. Damit liegt der Index seit Jahresbeginn rund acht Prozent im Plus. Ausserhalb des Euroraums gewann der Schweizer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...