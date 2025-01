NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 27,00 auf 24,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick des Halbleiterkonzerns sei saisonal unterdurchschnittlich, angesichts eines negativen operativen Hebels und einer schlecht absehbaren Erholung, schrieb Analyst Alexander Duval am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2025 / 08:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0000226223