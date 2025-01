Der Hersteller von Biogasanlagen und Biomethan Envitec übernimmt 18 LNG-Tankstellen in Deutschland und Frankreich und will sie mit Bio-LNG aus eigener Produktion beliefern. Die Envitec Biogas Unternehmensgruppe hat den LNG-Tankstellen-Betreiber Liqis übernommen. Somit firmiert die ehemalige Tochtergesellschaft von Uniper nun als Liqvis powered by Envitec Biogas. Liqvis ging 2015 an den Start und betreibt insgesamt 18 LNG-Tankstellen in Deutschland und Frankreich an strategischen Verkehrsknotenpunkten ...

