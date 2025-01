Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern hat die EZB den Leitzins (Hauptrefinanzierungssatz) um 25 Punkte von 3,15% auf 2,90% angepasst, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Präsidentin Lagarde habe kürzlich in Davos den Fahrplan für 2025 ungewöhnlich klar vorgelegt. Die Zinsen sollten im Laufe des Jahres auf ein Niveau im Bereich von 1,75-2,25% sinken, je nach Inflationsentwicklung. Die Inflation befinde sich im Rückgang und erlaube diese Schritte. Die europäische Wirtschaft fordere schon längere Zeit niedrigere Zinsen. Die deutsche Wirtschaft werde im Jahr 2025 nur um 0,3% wachsen, obwohl noch vor einigen Monaten ein Wachstum von 1,1% erwartet worden sei (Quelle: Jahresbericht deutsches Wirtschaftsministerium). Die schwächelnde Eurozone könnte von den schnellen Zinsschritten der EZB mittelfristig profitieren. ...

