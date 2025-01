Für die Intel-Aktie ging es gestern nach Zahlen um vier Prozent nach oben. Und das, obwohl die Umsatzprognose des Chipherstellers die Erwartungen verfehlt hat. Sonst war die Bilanz aber in Ordnung. Ist es nun an der Zeit, antizyklisch einen Fuß in die Tür zu stellen?Intel übertraf mit einem Quartalsumsatz von 14,3 Milliarden Dollar und einem Gewinn je Aktie von 13 Cent die Analystenerwartungen, verzeichnete aber einen Umsatzrückgang von sieben Prozent und einen Nettoverlust von 126 Millionen Dollar. ...

