London - Der Goldpreis ist am Freitag erstmals über die Marke von 2.800 US-Dollar gestiegen. An der Börse in London wurden für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) zeitweise 2.800,98 Dollar gezahlt. Am Markt gilt derzeit die Sorge vor den Folgen der Zollpolitik der neuen US-Regierung als einer der stärksten Treiber beim Goldpreis. Auch in Euro gerechnet erreichte die Notierung für das Edelmetall ein Rekordhoch, bei 2.696,34 Euro je Unze. Seit Beginn des ...

