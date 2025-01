Zürich - Der US-Dollar hat sich am Freitagmorgen kaum bewegt. Dabei kann er allerdings die am Vortag erzielten Gewinne grösstenteils verteidigen. Am Vortag hatten gute Konjunkturdaten und die Zinssenkung der EZB dem Dollar Auftrieb gegeben. Aktuell kostet der Greenback 0,9105 Franken. Das ist praktisch gleich viel wie am Morgen, aber mehr wie am Vortag. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9453 mehr oder weniger auf der Stelle. Am ...

