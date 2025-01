EQS-News: ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): Stellungnahme

ABOUT YOU Holding SE: Vorstand und Aufsichtsrat von ABOUT YOU unterstützen öffentliches Übernahmeangebot von Zalando



31.01.2025 / 14:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

VORSTAND UND AUFSICHTSRAT VON ABOUT YOU

UNTERSTÜTZEN ÖFFENTLICHES ÜBERNAHMEANGEBOT VON ZALANDO

Vorstand und Aufsichtsrat von ABOUT YOU empfehlen Aktionär*innen die Annahme des Übernahmeangebots von Zalando

Barangebot von 6,50 EUR je Aktie als fairer und angemessener Angebotspreis bewertet

Strategie zur Schaffung eines paneuropäischen E-Commerce-Ökosystems für Mode und Lifestyle vereint die Stärken beider Unternehmen mit erheblichem Wertschöpfungspotenzial in B2B und B2C

Annahmefrist für das Übernahmeangebot endet am 17. Februar 2025 um 24:00 Uhr MEZ

Hamburg | 31. Januar 2025 - Der Vorstand und der Aufsichtsrat der ABOUT YOU Holding SE haben heute ihre gemeinsame begründete Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot veröffentlicht, das die Zalando SE am 20. Januar 2025 für die Aktien von ABOUT YOU unterbreitete.

Nach eingehender Prüfung der Angebotsunterlage unterstützen der Vorstand und der Aufsichtsrat das Übernahmeangebot ausdrücklich. Beide Gremien sind überzeugt, dass der Zusammenschluss von ABOUT YOU und Zalando erhebliche Wertschöpfungspotenziale bietet. Einstimmig befürworten sie die angestrebte Schaffung eines kombinierten Unternehmens, das als paneuropäisches E-Commerce-Ökosystem für Mode und Lifestyle erhebliche Synergien und ein langfristig attraktives Finanzprofil aufweisen wird. Den Aktionär*innen von ABOUT YOU empfehlen der Vorstand und der Aufsichtsrat daher, das vorliegende Übernahmeangebot anzunehmen.

"Im Vorstand und Aufsichtsrat haben wir das Angebot sorgfältig geprüft und sind überzeugt, dass dieser Schritt im besten Interesse von ABOUT YOU, unseren Aktionär*innen, Mitarbeitenden und Partnern ist", so Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO der ABOUT YOU Group. "Neben einer ähnlichen Unternehmenskultur verbindet ABOUT YOU und Zalando vor allem der Antrieb, den Einkauf von Mode neu zu denken und für unsere Kund*innen das bestmögliche Einkaufserlebnis zu schaffen. Unsere Partnerschaft bringt etwas Besonderes hervor: Zwei eigenständige Marken im Endkundengeschäft, die bestmöglich auf die Wünsche unserer Kund*innen ausgerichtet sind. Gleichzeitig bündeln wir unsere Kräfte für ein umfassendes Angebot im Geschäftskundenbereich."

WESENTLICHE ASPEKTE DER BEGRÜNDETEN STELLUNGNAHME

Die Grundlage der Stellungnahme bildet die am 20. Januar 2025 veröffentlichte Angebotsunterlage zum Erwerb von bis zu 100% des Grundkapitals von ABOUT YOU. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von ABOUT YOU begrüßen die darin dargelegten strategischen und wirtschaftlichen Absichten von Zalando, denen die Vereinbarungen zwischen ABOUT YOU und Zalando in der Zusammenschlussvereinbarung vom 11. Dezember 2024 zugrunde liegen und die beiderseitigen Interessen ausgewogen berücksichtigen.

Beide Unternehmen streben an, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einem kombinierten Unternehmen zu bündeln, um einen größeren Anteil am europäischen Modemarkt zu erlangen und den Weg zu einer nachhaltigeren Geschäfts- und Branchenzukunft zu beschleunigen.

Für das Business-to-Business-Geschäftsfeld bewerten der Vorstand und der Aufsichtsrat von ABOUT YOU es positiv, die komplementären B2B-Leistungen beider Unternehmen zusammenzuführen und ein ganzheitliches E-Commerce-Betriebssystem aufzubauen. So soll SCAYLE, eine der weltweit am schnellsten wachsenden Enterprise-Commerce-Plattformen, in das Business-to-Business-Segment von Zalando integriert werden, um das gemeinsame Angebot für Geschäftskunden entscheidend zu stärken.

Die Zwei-Marken-Strategie des Business-to-Consumer-Bereichs befürworten die Gremien ebenfalls ausdrücklich. ABOUT YOU und Zalando behalten ihre Markenidentitäten und betreiben ihre Online-Fashion-Stores weitestgehend separat. Ausgewählte Kompetenzen werden kombiniert, um Synergien zu heben. ABOUT YOU bleibt für seine über 12 Mio. stilbewussten Kund*innen der persönlichste Online-Fashion-Store in Europa mit einem inspirierenden Sortiment aus mehr als 700.000 Artikeln.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat begrüßen, dass die aktuellen Mitglieder des Vorstands von ABOUT YOU ihre Funktionen auch nach Vollzug der Transaktion beibehalten sollen. Mit der Partnerschaft kommen zwei gründergeführte Unternehmen zusammen, die sich in ihrer Kultur und ihren Fähigkeiten hervorragend ergänzen. ABOUT YOU und Zalando sind sich einig, dass die ähnliche Unternehmenskultur und die gemeinsamen Werte die Grundlage für den bisherigen und zukünftigen Erfolg des kombinierten Unternehmens bilden.

ANGEMESSENER ANGEBOTSPREIS VON 6,50 EUR JE AKTIE

Der Vorstand und der Aufsichtsrat von ABOUT YOU haben das Angebot von Zalando gemeinsam mit ihren Beratern im Hinblick auf die Angemessenheit des Angebotspreises von 6,50 EUR je Aktie geprüft und bewertet. Die angebotene Gegenleistung von 6,50 EUR je Aktie entspricht einer Prämie von 22,87% auf die durchschnittlichen Kursziele der Analyst*innen in Höhe von 5,29 EUR (Median: 5,80 EUR) und einer Prämie von 107% auf den volumengewichteten 3-Monats-Durchschnittskurs der Aktie von ABOUT YOU am 10. Dezember 2024, dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe der Absicht von Zalando zur Abgabe eines Übernahmeangebots.

Vor diesem Hintergrund halten die Gremien den Angebotspreis von 6,50 EUR je Aktie aus finanzieller Sicht für fair und angemessen.

ANNAHMEFRIST NOCH BIS ZUM 17. FEBRUAR 2025

Die Frist für die Annahme des Angebots hat mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 20. Januar 2025 unter https://the-perfect-fit.de begonnen und endet am 17. Februar 2025, 24:00 Uhr MEZ (Ortszeit Frankfurt am Main). Den Aktionär*innen von ABOUT YOU wird empfohlen, sich an ihre Depotbank zu wenden, um ihre Aktien einzureichen und sich über etwaige Fristen zu erkundigen, die Maßnahmen vor Ablauf der Annahmefrist erfordern.

Das Übernahmeangebot unterliegt keiner Mindestannahmeschwelle und den üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich der fusionskontrollrechtlichen Freigaben. Der Vollzug der Transaktion wird nach Erfüllung aller Voraussetzungen derzeit im Sommer 2025 erwartet.

Weitere Einzelheiten sind der gemeinsamen Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats von ABOUT YOU zu entnehmen. Diese sowie eine unverbindliche englische Übersetzung sind auf der Investor Relations-Website von ABOUT YOU abrufbar.

ÜBER DIE ABOUT YOU GROUP

Die ABOUT YOU Group ist eine international operierende E-Commerce-Gruppe und in verschiedene strategische Geschäftsfelder gegliedert: Der Online-Fashion-Store ABOUT YOU bildet das Business-to-Consumer-Geschäft. Mit über 12 Mio. aktiven Kund*innen ist ABOUT YOU einer der größten Onlinehändler für Fashion und Lifestyle in Europa und der führende Anbieter eines personalisierten Einkaufserlebnisses auf dem Smartphone. In der ausgezeichneten ABOUT YOU App und auf aboutyou.com finden die Kund*innen neben Inspiration ein Sortiment mit mehr als 700.000 Artikeln von rund 4.000 Marken. Das Business-to-Business-Geschäft der Group wird größtenteils durch die SCAYLE GmbH abgebildet. SCAYLE bietet ein modernes, cloud-basiertes Enterprise-Shop-System, welches es Marken und Händlern ermöglicht, ihr Digitalgeschäft schnell und flexibel zu skalieren und an steigende Kundenbedürfnisse anzupassen. Über 200 Online-Shops haben sich für die SCAYLE Commerce-Technologie im Lizenzmodell entschieden, darunter führende Marken und Händler wie Harrods, Manchester United, Deichmann, Fielmann und der FC Bayern. Die jüngste Tochtergesellschaft der ABOUT YOU Group, SCAYLE Payments GmbH, ergänzt das Angebot der Gruppe im Bereich Zahlungsdienstleistungen. Der Zahlungsdienstleister hat im Oktober 2024 die Zahlungsdiensterlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten und befindet sich derzeit in der Produktivsetzung in verschiedenen europäischen Märkten. SCAYLE Payments ermöglicht eine nahtlose Integration moderner Zahlungslösungen und trägt zur Skalierung der digitalen Geschäftsmodelle der Firmenkunden bei.

