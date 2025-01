Zürich - Wer Wohneigentum kaufen will, muss weiterhin tief in die Tasche greifen. Trotz steigender Preise ist das Risiko einer Immobilienblase aber gering. Tiefere Zinsen haben das Interesse am Wohneigentum wiederbelebt, stellte das am Freitag veröffentlichte «Immo-Monitoring» von Wüest Partner fest. Durch die Senkungen des Leitzinses, der bis Ende 2025 auf 0 Prozent zurückkehren könnte, würden auch Baufinanzierungen wieder günstiger. Davon dürfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...