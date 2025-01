Baden-Baden - Central Cee steht mit "Can't Rush Greatness" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.Damit ist er der erste britische Rapper, der die Album-Hitliste anführt. Gesellschaft leistet ihm HipHop-Urgestein Moses Pelham, dessen "Letzte Worte" auf Rang drei rangieren. Während Hämatom ("Für Dich") zum dritten Mal nach 2018 ("Bestie der Freiheit") und 2021 ("Berlin - ein akustischer Tanz auf dem Vulkan") die Silbermedaille abgreifen, feiern Heisskalt ("Vom Tun und Lassen") an vierter Stelle ihre Top-10-Premiere. Auch Musiklegende Eric Clapton ("Meanwhile", fünf) und Singer-Songwriter Teddy Swims ("I've Tried Everything But Therapy (Part 2)", sieben) befinden sich auf den vorderen Rängen.Im Single-Ranking springt Oimaras "Wackelkontakt" von Platz 34 auf drei, wodurch nur noch zwei Songs vor ihr stehen: "APT." (ROSÉ & Bruno Mars, eins) und "Sabía que no" (reezy, zwei). Die höchsten Neueinstiege erzielen Lacazette ("MNG", acht) und FiNCH mit seinem politischen Statement "Wenn du dumm bist" (elf).Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.