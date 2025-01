Freundlicher Auftakt am letzten Handelstag der Woche in den USA: Der S&P 500 steigt zunächst 0,6 Prozent. Der Nasdaq 100 legt 1,2 Prozent zu. Der Dow Jones steigt 0,1 Prozent. Die Apple-Daten sind letztendlich bei Anlegern erwartungsgemäß gut angekommen. Außerdem heute im Fokus an den US-Börsen: Inflationsdaten.Die Apple-Aktie steigt zeitweise um 3 Prozent, nachdem das Unternehmen die Erwartungen im ersten Geschäftsquartal übertraf. Während die iPhone-Verkäufe enttäuschten, konnte starkes Wachstum ...

