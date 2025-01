NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank nach Eckdaten für 2024 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe insgesamt sehr stark abgeschnitten - basierend auf den begrenzten Informationen, die zu diesem Zeitpunkt noch keine Daten für die einzelnen Geschäftsbereiche enthielten, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer ersten Reaktion am Freitag. Der nächste Schwerpunkt werde auf dem Kapitalmarkttag am 13. Februar liegen. Die Veranstaltung könne helfen, ein besseres Verständnis für diese Resultate, aber vor allem für die aktualisierte Strategie der Commerzbank zu gewinnen./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2025 / 14:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2025 / 14:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000CBK1001