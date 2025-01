Zürich - Dem Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag nach einem neuen Jahreshöchststand um die Mittagszeit allmählich die Luft ausgegangen. Der Leitindex SMI fiel zum Schluss sogar in den roten Bereich und beendete damit seine Gewinnserie nach 13 Sitzungen in Folge mit höheren Kursen. Der Grossteil der Gewinne im Morgenhandel war getrieben von den Papieren des Pharmakonzerns Novartis, die nach der Zahlenbekanntgabe phasenweise über 4 Prozent höher standen, ...

