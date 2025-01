Unterföhring (ots) -- Der 48-jährige Kommentator ist bereits seit 1999 für Sky Sport tätig und wird auch in Zukunft die Spitzenspiele der Bundesliga begleiten- Sky Sport bleibt bis 2029 das Zuhause der Bundesliga und 2. Bundesliga in Deutschland: 538 Spiele pro Saison über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 31. Januar 2025 - Vor knapp drei Monaten hat sich Sky Deutschland die Live-Übertragungsrechte an 538 der 617 Saison-Spielen der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie der Relegationen und des Supercups bis 2029 gesichert. Nun steht fest, dass auch die beliebteste Stimme der Bundesliga den Zuschauerinnen und Zuschauern bei Sky Sport erhalten bleibt. Wolff Fuss verlängert seinen Vertrag und wird damit auch in den kommenden Jahren die besten Spiele der Bundesliga begleiten.Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport: "Wolff Fuss ist der beste Kommentator in Deutschland und die Stimme von Sky Sport. Es hat nicht lange gedauert, bis wir uns einig wurden, dass diese langjährige Top-Beziehung weitergehen muss. Es bleibt zusammen, was zusammen gehört."Wolff Fuss: "Ich bin außerordentlich erfreut, auch in der kommenden Rechteperiode für Sky Sport die Topspiele der Bundesliga kommentieren zu dürfen. Live-Kommentar und Moderation meiner Lieblingssendung 'Glanzparade' - das wird spitze."Der 48-Jährige gilt als der beliebteste Kommentator Deutschlands und begann seine Karriere 1999 bei Sky (damals Premiere). Nach kurzer Unterbrechung ab 2009 kehrte er 2012 zu Sky Sport zurück und ist seitdem der Mann für die Spitzenspiele der Bundesliga. Seit vielen Jahren ist er der Kommentator des "tipico Topspiel der Woche" am Samstagabend. Mit der Vertragsverlängerung dürfen sich Fans auch in der neuen Rechteperiode auf Wolff Fuss freuen - am Mikrofon im Stadion und im Talkformat "Glanzparade".Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5961827