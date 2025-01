Coincheck Group N.V. (das "Unternehmen") (Nasdaq: CNCK), die Holdinggesellschaft von Coincheck, Inc, einer führenden japanischen Kryptobörse, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 am Mittwoch, den 12. Februar 2025, veröffentlichen wird. Das Unternehmen wird am selben Tag um 17:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse des dritten Quartals 2025 zu besprechen. Moderatoren der Telefonkonferenz werden Oki Matsumoto, Executive Chairman, Gary Simanson, Chief Executive Officer, und Jason Sandberg, Chief Financial Officer, sein.

Die Telefonkonferenz wird live von der Website des Unternehmens unter www.coincheckgroup.com übertragen. Nach der Telefonkonferenz wird auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens eine Aufzeichnung verfügbar sein. Die Telefonkonferenz kann auch telefonisch unter (877) 407-4018 oder (201) 689-8471 erreicht werden; die Konferenz-ID lautet 13751285.

Über Coincheck Group N.V.

Coincheck Group N.V. (NASDAQ: CNCK) mit Hauptsitz in den Niederlanden ist eine Aktiengesellschaft und die Holdinggesellschaft von Coincheck, Inc. Coincheck betreibt einen der größten Multi-Kryptowährungs-Marktplätze und Krypto-Asset-Börsen in Japan und wird von der Japan Financial Services Agency reguliert. Coincheck bietet Marketplace- und Exchange-Plattformen, auf denen verschiedene Kryptowährungen, darunter Bitcoin und Ethereum, gehalten und getauscht werden, sowie andere auf den Einzelhandel ausgerichtete Krypto-Dienste.

Contacts:

Kontakt für Medien und Investor Relations:

CoincheckIR@icrinc.com