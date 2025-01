Der Technologiegigant Nvidia erlitt zu Wochenbeginn einen historischen Einbruch an der Börse, als die Veröffentlichung des neuen chinesischen KI-Modells DeepSeek-R1 die Technologiewelt in Aufruhr versetzte. Der Aktienkurs des Halbleiterherstellers stürzte dramatisch ab und führte zu einem beispiellosen Wertverlust von rund 600 Milliarden US-Dollar an einem einzigen Handelstag. Der Grund für diese massive Marktreaktion liegt in der bemerkenswerten Effizienz des neuen chinesischen KI-Systems, das nicht nur kostengünstiger arbeitet als vergleichbare Lösungen westlicher Technologieunternehmen, sondern auch mit weniger leistungsstarker Hardware auskommt. Diese Entwicklung warf bei Investoren ernsthafte Fragen zur Rechtfertigung der hohen Bewertungen im KI-Sektor auf.

Globale Auswirkungen auf den Technologiesektor

Die Erschütterungen durch den DeepSeek-Schock waren weit über Nvidia hinaus zu spüren und zogen den gesamten Technologiesektor in Mitleidenschaft. Der technologielastige Nasdaq verzeichnete einen Rückgang von 2,9 Prozent, wobei insbesondere Unternehmen mit starkem KI-Bezug unter Druck gerieten. Allerdings zeigten sich gegen Ende der Woche erste Anzeichen einer Markterholung, unterstützt durch positive Unternehmensmeldungen aus dem Technologiesektor. Die anfängliche Panikreaktion der Märkte scheint sich zu beruhigen, während Analysten die langfristigen Auswirkungen der chinesischen KI-Innovation auf die etablierten Marktführer neu bewerten.

Anzeige

Nvidia-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nvidia-Analyse vom 31. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Nvidia-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nvidia-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 31. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nvidia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...