Mehr als eine Billion Dollar hat der DeepSeek-Schock am Montag gekostet. Das chinesische Startup hatte ein überraschend kosten- und ressourceneffizienten KI-Modell vorgestellt. Das weckte Zweifel an der Vormachtstellung der US-Konzerne und den milliardenschweren KI-Investitionen. Inzwischen haben sich mehrere CEOs geäußert.Vor allem Microsoft, Meta und Google (Alphabet) stecken zig Milliarden in KI-Rechenzentren und Infrastruktur, inklusive Atom-Reaktoren (siehe weiterführende Beiträge am Artikel-Ende). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...