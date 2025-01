Bremen - Zum Auftakt des 20. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat der 1. FSV Mainz 05 beim SV Werder Bremen 0:1 verloren.In einer temporeichen Partie erwischten die Hausherren den besseren Start. Nach fast zehn Minuten hatte Werder dann auch direkt die Chance auf die frühe Führung, doch Marvin Ducksch scheiterte vom Punkt an FSV-Keeper Robin Zentner. Wenige Minuten später klingelte es dann aber doch im Mainzer Kasten. Leonardo Bittencourt traf aus kurzer Distanz. Die Rheinhessen drängten zunehmend auf den Ausgleich, konnten sich aber nicht für ihre Bemühungen belohnen.In der Nachspielzeit verlor der SVW innerhalb von wenigen Momenten beide Innenverteidiger mit Gelb-Rot. Niklas Stark bekam die zweite Gelbe wegen Zeitspiels. Der anschließende Protest von Kapitän Marco Friedl brachte auch ihm einen Platzverweis ein. Am Ergebnis endete die doppelte Unterzahl aber nichts mehr.In einer Woche eröffnen die Hanseaten den nächsten Spieltag in München beim Rekordmeister. Mainz empfängt dann einen Tag später den FC Augsburg.