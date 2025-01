Berlin - Die Grünen-Fraktionschefinnen Katharina Dröge und Britta Haßelmann schließen einen erneuten gemeinsamen Fraktionsvorsitz nach der Bundestagswahl nicht aus.Auf die Frage, ob sie zusammen wieder an der Spitze der Fraktion stehen wollen, sagte Haßelmann der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe): "Es ist schon eine coole Rolle, die wir haben." Co-Fraktionschefin Dröge ergänzte: "Es ist der schönste Job, den es gibt."Sie würden alles daransetzen, dass die Grünen bei der Wahl "so stark wie möglich" werden, so Haßelmann. "Das ist entscheidend für die Frage, dass wir möglichst viel von dem umsetzen können, was uns für die Zukunft wichtig ist. Und selbstverständlich haben wir einen Gestaltungsanspruch", sagte Haßelmann.Auf die Nachfrage, ob dies auch für eine mögliche Koalition mit der Union gelte, sagte sie weiter: "Alle demokratischen Kräfte müssen miteinander bündnisfähig sein. Wie könnten wir sonst mit dem Wählerwillen vernünftig umgehen? Natürlich müssen Demokratinnen und Demokraten Gespräche führen und den Konsens suchen können."