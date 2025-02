Der Edelmetallproduzent Hochschild Mining verzeichnet weiterhin eine beträchtliche Abwärtsbewegung an den Börsen. Der aktuelle Aktienkurs fiel am 1. Februar 2025 um 4,73 Prozent auf 2,191 USD, was die anhaltende negative Entwicklung der letzten Wochen fortsetzt. Im Monatsvergleich summiert sich der Wertverlust bereits auf 14,41 Prozent. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 1,1 Milliarden Euro.

Jahresperformance bleibt positiv

Trotz der jüngsten Kursverluste zeigt sich die Aktie im Jahresvergleich mit einem Plus von 65,99 Prozent deutlich im positiven Bereich. Der Kurs liegt aktuell 49,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, jedoch auch 46,05 Prozent unter dem Jahreshöchststand.

