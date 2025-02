München - Einige wenige Top-Manager ziehen in Deutschland die größte Aufmerksamkeit auf sich. So entfiel mehr als die Hälfte der Beiträge in deutschen Publikationen auf nur zehn der 90 Chefs der in den Börsenindizes Dax und MDax enthaltenen Unternehmen.Das ergab eine Analyse für den "CEO Communication Monitor" der Beratungsfirma Keynote, über die der "Spiegel" berichtet. Angeführt wird das Ranking von Volkswagen-Chef Oliver Blume, Mercedes-CEO Ola Källenius erreichte auf Platz zwei weniger als die Hälfte von Blumes Erwähnungen in den Medien. Die Manager auf den letzten zehn Plätzen vereinten gerade noch 0,4 Prozent der Berichte auf sich.Ausgewertet wurden 82.514 Texte in 300 deutschsprachigen Print- und Onlinemedien aus dem Jahr 2024. Als einzige Frau erklomm Bettina Orlopp, Chefin der Commerzbank, einen Platz unter den Top Ten (Rang sieben). Die Themen, mit denen die Manager vorkamen, waren meist wenig schmeichelhaft, bei den Autoherstellern drehten sich die Berichte oft um sinkende Gewinne.