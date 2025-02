München - Der CSU-Vorsitzende Markus Söder sieht die Union trotz der gescheiterten Abstimmung zur Migrationspolitik im Bundestag am Freitag "geschlossen und entschlossen wie seit vielen Jahren nicht".Dem "Handelsblatt" sagte der bayerische Ministerpräsident, dass er voll hinter dem schärferen Migrationskurs von Kanzlerkandidat Friedrich Merz stehe, die Bevölkerung erwarte einen Richtungswechsel. "Alles andere würde nur die radikalen Kräfte stärken."Die Anträge der Union im Bundestag am Mittwoch, die nur mit der AfD eine Mehrheit fanden, sieht er als "Kampfansage" an die in Teilen rechtsextreme Partei. Eine Zusammenarbeit werde es nicht geben, die AfD sei "der Systemgegner". Zur Kritik der Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte Söder: "Angela Merkel hat sich als Person geäußert. Für die CSU spricht sie nicht."