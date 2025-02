Bundles of Five Dollar Bills Zum Wochenausklang sehen wir ein schönes Comeback bei Tech-Aktien. Während es in den vergangenen Wochen oft uneinheitliche Tendenzen gab, ziehen am Freitag alle bekannten Namen an. Eine Woche ohne wirkliche Enttäuschungen stützt das Stimmungsbild. Auch bei Nvidia beruhigt sich die Lage. Wir hatten im Turbo-Trader den Bull WKN MJ11XP ein zweites Mal eingekauft. Mit knapp 3,20 Euro liegen wir nun 18 Prozent im Plus und verabschieden uns. Zuletzt vorgestellte Discounter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...