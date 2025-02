München (ots) -Dieser Trainerwechsel scheint zu fruchten: Patrick Glöckner siegt mit dem TSV 1860 München bei der in 2025 noch ungeschlagenen Viktoria Köln mit 2:1, dreht binnen 3 Minuten per Traumtor die Partie - das sind 4 Punkte aus 2 Partien unter Glöckner, der nach einer "griffigen" 2. Halbzeit mit Blick auf die nächsten Aufgaben Ingolstadt und Dresden erklärt: "Wenn wir so spielen, wie in der 2. Halbzeit, dann mache ich mir keine Sorgen, dass wir zumindest eine Chance haben, zu bestehen." Sechzig hat nun 7 Punkte auf einen Abstiegsplatz.Sieg im Sachsenderby, Dresden stellt mit Spitzenreiter Cottbus auf 42 Punkte gleich! Ein Neuer sorgt für das 2:1: Dominik Kother, der von einem "super Spiel" Dynamos und einem "schönen Gefühl" sprach. Es ist Dresdens erster Sieg in 2025, der Neue Kother im Hochgefühl: "Jetzt heißt es: eine Serie starten." Aues Trainer Jens Härtel wundert sich über das 1:2, "weiß nicht, was wir verbrochen haben!" Härtel hatte eine unglückliche Niederlage ausgemacht: "Riesenkompliment an die Mannschaft. Die Art und Weise, die war ok."Hansa Rostock ist gut erholt vom 1:4 der Vorwoche: 2:0 beim BVB II. Trainer Daniel Brinkmann verspürt deshalb "auch ein Stück Erleichterung." Über die Aufstiegsambitionen mit nur 4 Punkten Abstand auf den Dritten Saarbrücken sagt Brinkmann: "Na gut, wir sind Hansa Rostock. Dass wir Ambitionen haben, das ist doch ganz klar." Hansa-Superjoker Kinsombi trifft zum 4. Mal - Liga-Rekord. Und bleibt wohl deshalb Joker, findet sein Trainer.Ingolstadt gewinnt das Verfolgerduell gegen Saarbrücken glücklich durch ein Eigentor, rückt dem Relegationsplatz immer näher. FCI-Trainerin Sabrina Wittmann sieht ihr Team weniger instabil in 2025: "In den letzten 3 Spielen die Dinge über die Zeit zu bringen, ist auch eine Qualität."Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips der 3. Liga am Samstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Weiter geht es in der 3. Liga am Sonntag ab 13.15 Uhr, wenn Arminia Bielefeld gegen Rot-Weiß Essen wichtige Punkte im Aufstiegsrennen sammeln will. Außerdem im Fokus: ab 16.15 Uhr das Abstiegsduell des Letzten Unterhaching gegen den Vorletzten Osnabrück.FC Viktoria Köln - TSV 1860 München 1:2Mit einen Konter im eigenen Stadion nutzen die Kölner die fahrlässige Verteidigung der Gäste im 1. Durchgang aus. Die Viktoria sieht lange wie der sichere Sieger aus, verpasst aber die Vorentscheidung. Innerhalb von 3 Minuten stellen die Münchner die Partie auf den Kopf: In der 73. Minute trifft Patrick Hobsch per Kopf, ehe Maximilian Wolfram den Doppelschlag der Löwen mit einem Traumtor per Freistoß in den Winkel perfekt macht. Sinnbildlich für den Schockzustand der Gastgeber: In der 81. Minute wird Stürmer Malek El Mala eingewechselt, der nur 4 Minuten später die Gelbe Karte sieht und weitere 2 Minuten später mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. In der Nachspielzeit verhindert die Latte den Kölner Ausgleich. Die Viktoria rutscht auf Platz 5 ab und liegt 3 Punkte hinter dem Relegationsplatz zurück. Die Löwen klettern vorerst auf Platz 13 und bauen den Vorsprung auf einen Abstiegsplatz auf 7 Punkte aus.Olaf Janßen, Trainer Köln: "Wir haben in der 1. Halbzeit sehr kontrolliert gespielt. Wir hätten leicht mehr als 1:0 führen können oder müssen. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass 1860 nicht einmal aufs Tor geschossen hat. Dann haben wir uns in der 2. Halbzeit darauf eingestellt, dass der Gegner auf 1 gegen 1 stellt. Dann sind die Räume nicht da. Du musst trotzdem kommen, den Gegner ziehen und drüber spielen. Da waren wir nicht klar." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=L1E4a1BrMzZKVk9mN0cvLzFJMDdHejdsVGZxM2pWR2tCSHc2K2psSzhOUT0=Lars Dietz, Innenverteidiger Köln: "In der 2. Hälfte haben wir ein bisschen nachgelassen. 1860 hat nochmal alles probiert, das ist auch legitim. Am Ende war es in der 2. Halbzeit zu wenig Entlastung bei einem sehr chancenarmen Spiel." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QTRDamdkZytTb2E5RUhZOEpJWTUyTlhON1RkNWpKdkNyVCszNC9ZQ3FOVT0=Patrick Glöckner, der seinen ersten Sieg als Trainer von 1860 München feiert: "Ich bin sehr erleichtert. Das Wichtige ist, dass wir uns endlich mal eine Messlatte gesetzt haben mit der 2. Halbzeit. Da sind wir wirklich sehr gut rausgekommen aus der Kabine, waren griffig und haben im Offensivspiel eine gewisse Sicherheit an den Tag gelegt, mit ein paar Abschlüssen."... über die nächsten schwierigen Spiele gegen Ingolstadt, Dresden und Bielefeld: "Das sind andere Spiele, die absoluten Top-Teams in der Liga. (...) Jedes Spiel bringt seinen Charme mit. Wir müssen gucken, dass wir wieder gut vorbereitet sind. Wenn wir so spielen, wie in der 2. Halbzeit, dann mache ich mir keine Sorgen, dass wir zumindest eine Chance haben, zu bestehen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VVdldUp0VkxlYXZMKzc2NVZ5d0VJRzM1akE4ZWRUcDJGTmprL2cvbkRaaz0=Patrick Hobsch, Torschütze der Löwen zum 1:1, über den ersten Sieg nach 4 sieglosen Partien: "Es war extrem wichtig für uns. (...) In der 2. Halbzeit haben wir den Sieg über viel Leidenschaft und Willen erzwungen. Wir sind überglücklich mit dem Sieg. Man weiß, wie schwierig es ist, bei Viktoria Köln zu gewinnen diese Saison." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bFlUWFIxMk5SMXViMDBrQXRtdlptNFlHcFFvNnpmZi9EMXdlSkQ4dVBsWT0=Markus von Ahlen, von 2013 bis 2015 Trainer bei 1860 München, am MagentaSport-Mikrofon über den Zustand seines Ex-Vereins: "Manchmal ist die Erwartungshaltung das Problem. Man darf nicht zu sehr in der Vergangenheit leben. Fußball ist zu sehr Tagesgeschäft. Zu einem erfolgreichen Prozess gehört auch die Phase des Optimierens und des Zusammenhaltens. Dann hat man wieder eine Chance, nachhaltigen Erfolg zu haben." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cXplWDdHaVZpcmJaUGFrYndYZmJkaUZNYXR2UVVITXpCQ2R1UjcvQWpsMD0=Dynamo Dresden - FC Erzgebirge Aue 2:1Im Derby der beiden noch sieglosen Teams im Jahr 2025 erwischen die Hausherren einen Blitzstart. Die Dresdner Führung nach 2 Minuten hält allerdings nur 11 Minuten, ehe Omar Sijaric für Aue ausgleicht. In einer intensiven Partie hat Dynamo-Stürmer Christoph Daferner in der 32. Minute die Chance auf den Doppelplack, scheitert beim Elfmeter aber an Aues Torhüter Martin Männel, der den Nachschuss pariert. Im 2. Durchgang wird Neuzugang Dominik Kother mit seinem ersten Tor für Dynamo zum Derby-Helden. Dresden bleibt damit auf Platz 2, stellt punktetechnisch aber mit Spitzenreiter Cottbus gleich. Aue wartet weiter auf den ersten Sieg unter Trainer Jens Härtel.Thomas Stamm, Trainer Dresden: "Wir lassen sehr wenig zu über 90 Minuten. Es gibt 2 Standardsituationen, die sie nutzen, wo es in der 2. Halbzeit gefährlich ist. Ansonsten haben wir es gut wegverteidigt. Das erste Tor ärgert mich, weil wir genau wussten, was kommt und verteidigen es dann nicht gut. In Summe ist es über 90 Minuten gesehen verdient."... über den Neuzugang und Siegtorschützen Dominik Kother: "Wir wissen um seine Qualitäten, deshalb haben wir ihn geholt. Ich hoffe, dass er mit dem Tor ein anderes Selbstverständnis findet. Er ist in der Gruppe gut angekommen. Man hat in den letzten Wochen gemerkt, dass er das unbedingt möchte. Ich hoffe, dass er eine gewisse Leichtigkeit findet." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WVVRaGNINk1aNStVTWcyVmhlN2xoMUhibXBRa1pNd0o0ZXdaUktueVIvYz0=Dominik Kother, Neuzugang und Matchwinner, über sein erstes Tor für Dresden: "Es war ein schönes Gefühl, vor der Tribüne das erste Tor zu machen. Es war ein super Spiel. Wir waren von der 1. Minute an direkt gut im Spiel. Alle haben sich gefreut, ich mich auch. Die 3 Punkte sind wichtig. (...) Wir waren gegen Cottbus schon gut drin, haben da das 1:1 mitgenommen. Im 1. Spiel hat es nicht gereicht für die 3 Punkte. Jetzt heißt es: eine Serie starten."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Q1hQeGVwRDBOR2IraVMzNnlYanBvamFHNXZtKzVlKzREbVluNytGZTcwST0=Martin Männel, Torhüter Aue, der einen Elfmeter inklusive Nachschuss parierte: "Wir haben als Team ein super Spiel abgeliefert und haben vor allem in den Basics voll dagegengehalten. Es war klar, dass Dynamo in ihrem Heimspiel von Anfang an brennen wird. Letzten Endes haben wir ein, zwei Fehler zu viel angeboten. Wenn man die Leistung sieht, kann man uns keinen großen Vorwurf machen."... über die spezielle Derby-Atmosphäre in Dresden: "Es ist das Schöne im Fußball: Immer, wenn man auswärts spielt, ist man das Feindbild. Ich persönlich ziehe meine Kraft auch daraus."Noch kein Sieg, nur 1 Punkt Ausbeute für Aues neuen Trainer, Jens Härtel, wundert sich über den Spielverlauf: "Ich habe gefragt, was wir verbrochen haben. Das ist Wahnsinn. Wir waren eigentlich drauf und dran, in Führung zu gehen. Dann kriegst du so ein Kontertor. Das war schon bitter. Aber wie die Mannschaft reagiert hat und zurückgekommen ist, übers gesamte Spiel auch immer wieder Chancen hatte. Wir haben gut verteidigt, wenig zugelassen. Riesenkompliment an die Mannschaft. Die Art und Weise, die war ok.Über den Derby-Charakter: "Es war so emotional wie so ein Derby, sein muss. Es war ein bissel Rudelbildung, viel Hektik. Auch viel Stress." Seine Hoffnung auf den ersten Sieg unter seiner Regie gegen Aachen: "Ein paar Jungs kommen zurück."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NlA4amFTeVJNdzVYY1Zxb2syOVlBWU9XV3JDbnBPaWoxS1FLWGNDRitBUT0=Ulf Kirsten, Vereinslegende und Sportlicher Berater in Dresden, in der Halbzeit über den bis dahin mauen Start in 2025: "Im Moment ist alles ruhig. Ich kann nicht sagen, dass da eine Unruhe entstanden ist, weil wir die ersten zwei Spiele nicht gewonnen haben. (...) Wir müssen den Bock umstoßen. Die Saison ist noch lang." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UmFpRWl3N0JIZmtBeXJzVXd5L3VTOHdyaDB1Z3ZzQVdPcFlqN3Z1anpQRT0=Matthias Heidrich, Sportlicher Leiter in Aue, in der Halbzeit über den noch ausbleibenden Erfolg unter Trainer Jens Härtel: "In der Woche war die Trainingsgruppe deutlich größer als in der Woche davor. Da hast du gemerkt, dass du andere Sachen machen kannst. (...) Wir wollen irgendwann mal ein Spiel gewinnen. Jens will das unbedingt. Wir glauben an den Weg, glauben an die Richtung. Wir hoffen, dass es klappt und dann ist das Thema auch mal durch, dass wir den ersten Sieg mit Jens geholt haben." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WFRqQ2xWV01mbXRkOEdIN1NYcWZXeGNYamg2R0xGaDNYQ0JWZGtYcDlzcz0=FC Ingolstadt 04 - 1. FC Saarbrücken 1:0Das direkte Duell um den Relegationsplatz startet hitzig. Die Führung der Schanzer fällt kurz vor der Pause, nachdem der Saarbrückener Verteidiger Calogero Rizzuto einen Ingolstädter Freistoß an der Strafraumgrenze unhaltbar ins eigene Tor abfälscht. Nach der Pause wirft Saarbrücken alles nach vorne und trifft dreimal die Latte. Der FCS hat auf dem Relegationsplatz nun 4 Punkte Rückstand auf das Spitzenduo aus Cottbus und Dresden. Der Vorsprung auf den FC Ingolstadt schrumpft dank deren Ausbeute von 7 Punkten in 2025 auf einen Punkt.Sabrina Wittmann, Trainerin Ingolstadt: "In der 1. Halbzeit waren die Chancen sehr ausgeglichen. Wir ärgern uns, dass wir einen Elfmeter nicht bekommen haben. (...) Wir haben am Ende wieder wild gewechselt, viele Jungs auf verschiedenen Positionen. Wir haben den 1:0-Sieg verdient über die Bühne gebracht."... über die Konstanz in den vergangenen Spielen: "In den letzten 3 Spielen die Dinge über die Zeit zu bringen, ist auch eine Qualität. In der Vergangenheit sind wir schnell in die Instabilität verfallen. Das machen wir gerade nicht. Egal ob ein junger Spieler aus der U19 oder U21 kommt, das Team fängt es auf. Deswegen bin ich unglaublich stolz auf die Jungs."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Rk8zYjhxRHBGeWwyc0hYeWZieldkZTd2SHdWRUZYZ1FwUlptQ0pSNUVwST0=Lukas Fröde, Kapitän Ingolstadt: "Dass es ein enges Spiel wird, war klar. Wir mussten die ein oder andere Situation überstehen. Die Unterschiede waren gering, aber das eine Tor hat den Unterschied gemacht. (...) Es war ein bisschen das Glück dabei, aber das brauchst du auch in diesen Spielen, weil die brutal eng sind."... über die zuletzt starken Heimspiele: "Die Heimspiele willst du möglichst ziehen, damit du auswärts mit einem guten Gefühl antreten kannst. Jetzt müssen wir uns auf die Löwen vorbereiten, das wird ein heißer Tanz. Da brauchen wir wieder 100 Prozent."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=M1pQc3N4ZENVLzZnUEIzUThKeUkxMFRwVDUyMjgxNFk0QzBGaUp1cDJKYz0=Rüdiger Ziehl, Trainer Saarbrücken, über die mangelnde Chancenverwertung: "In der letzten Woche hatten wir ganz wenig Torchancen und machen 4 Tore. Heute gab es eine Vielzahl an Möglichkeiten, wo wir Tore erzielen müssen. Die Mannschaft hat ein ordentliches Spiel gemacht, sie hat sich die Chancen herausgespielt. Wir schaffen es nur nicht, den Ball über die Linie zu drücken. So kannst du kein Spiel gewinnen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bXpERWF6TUZvTlpBa2xCbS9oOXRFTDBYSjRNcVBGN2NtZ0prMU5GbFZERT0=Sven Sonnenberg, Innenverteidiger Saarbrücken: "Es ist sehr bitter, dass wir gar nichts mit nach Hause nehmen. Die 1. Halbzeit war noch ausgeglichen, was die Chancen angeht. Da hätte man in Führung gehen können. Der Freistoß war unglücklich, ich glaube zweimal abgefälscht. Dennoch hatten wir volles Vertrauen, zurückzukommen. Die 2. Halbzeit war sehr dominant, wir sind mutig nach vorne gegangen. Es ist deshalb sehr bitter heute."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=d1k1Z1gyNFVYdVpWMEc0bGFSQzlvc2ZmWjJBak8wbTl2dDhuNmlra3NwRT0=Borussia Dortmund II - FC Hansa Rostock 0:2Nach einer torlosen 1. Hälfte wechseln beide Teams durch. Vor allem Hansa mit Erfolg: Christian Kinsombi steht keine 2 Minuten auf dem Platz, dann erzielt er das 1:0 der Gäste. Der Stürmer trifft zum 4. Mal in Folge als Joker und stellt damit einen neuen Rekord in der 3. Liga auf. In der 89. Minute sorgt Nils Fröling für die Entscheidung. Die Hansestädter springen nach dem 2. Sieg in 2025 in der Tabelle auf Platz 7 und haben nur noch 4 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.Dortmunds Trainer Jan Zimmermann: "Es war ein relativ ausgeglichenes Spiel. Wir haben am Ende zu viele Zweikämpfe verloren. Wir hatten vorne nicht die Durchschlagskraft, um selbst in Führung zu gehen. Dann verliert man so enge Spiele." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MWxzbFg2aVFkelRLQTF0bEYvbEhtcDlsb2dSNEJGRzdrYlAzb25sL0ZuOD0=Daniel Brinkmann, Trainer Rostock, über die Freude nach dem Sieg: "Die Freude ist da, aber auch ein Stück Erleichterung. Wenn man die Woche vorher kein gutes Spiel hingelegt und verloren hat, dann ist es mehr eine Erleichterung."... über den neuen Rekord-Joker Christian Kinsombi: "Wahnsinn. Solche Geschichten schreibt der Fußball. Es ist schwierig, ihn jetzt in die Startelf zu packen. Wenn er als Joker kommt, dann sticht er zu. Ich weiß nicht, ob wir uns diese Qualität nehmen wollen."... über Ambitionen, in den Aufstiegskampf einzugreifen: "Na gut, wir sind Hansa Rostock. Dass wir Ambitionen haben, das ist doch ganz klar. Wir haben letzte Woche gesehen, dass das nicht so einfach ist. (...) Aktuell fahren wir damit ganz gut, wenn wir von Spiel zu Spiel schauen."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NUszVmY1bWt1N3ZMUmpxODRhSzRYVG44NGRhZWJrdkVwbndUSEF1N2lvYz0=Christian Kinsombi, Hansa Rostock, über sein 4. Joker-Tor in Folge und den neuen Rekord: "Das ist mir nicht bewusst. Das ist schön. Rekorde sind immer was cooles. Wenn wir noch gewinnen konnten, ist es umso besser."... über seine Rolle als Joker: "Natürlich ist es ärgerlich. Man will von Anfang an spielen. Aber wenn es der Mannschaft hilft und wir gewinnen - was will man machen. (...) Ich weiß, dass meine Teamkollegen mich brauchen, wenn ich kommen muss. Deswegen funktioniert es so gut."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ckR0QzZ4S2JSU2J4VTdQU29SS0VCTnA0aGhlRzdWL2dnM2xjMWFUYWRkQT0=SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart II 2:0Der VfB ist gefällig und verspielt, Wiesbaden effizient und mit 34 Punkten im vorderen Mittelfeld. Stuttgarts Junioren verbleiben nach der 2. Niederlage im 3. Spiel als Tabellen-17. auf einem Abstiegsplatz.Nils Döring, Trainer Wehen-Wiesbaden, nach 6 Punkten aus den letzten beiden Spielen, schaut aber angeblich nicht auf die Tabelle: aktuell Achter: "Nein. Weil mich interessiert die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Wir haben nach einem nicht wirklich guten Start 2 Siege eingefahren - das freut mich. Aber die Tabelle nicht." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UUNYc3piL3NxVkU0SjVWZ0M2L1ZwNTNieG56UjhqeGRCelczSHp0a3lHYz0=Markus Fiedler, Trainer Stuttgart: "Die Niederlage ist hochverdient. Vor allem haben wir die komplette 1. Halbzeit verschlafen. Wir haben 45 Minuten verschenkt und dem Gegner 2 Chancen geschenkt, wo er dann eiskalt zugeschlagen hat. Wehen hat uns vorgemacht, was es heißt, mit Leidenschaft um jeden Meter zu fighten. Wir waren nicht gallig genug." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RlQzcm5qUG93ZHNWQm15bXA1bnFEa3RkTUtDTWtUcVJLTEpYVGdteElRND0=SV Waldhof Mannheim - SC Verl 2:2In der Schlussphase der 1. Halbzeit überschlagen sich die Ereignisse - Verl nutzt Mannheims Defensivschwächen, immerhin gelingt Waldhof der Ausgleich noch vor der Pause. Viel Kampf im 2. Durchgang - das Pünktchen hilft Mannheim nicht wirklich: 2 Punkte sind's auf einen Abstiegspatz.Bernhard Trares, Trainer Mannheim, lobt die Moral und vermisst ein gerechteres Ergebnis: "Wir haben fantastisch in der 1. Halbzeit gespielt. Wenn wir eine andere Phase haben, dann steht's da schon 4:0 für uns. Da ist dann das Spiel schon gegessen. So viel Druck wie wir gemacht haben. Dann kriegen wir aus dem Nichts 2 Tore, dann liegst du auf einmal hinten, obwohl du das Spiel total dominierst. Leider stehen wir wieder nur mit einem Punkt da, obwohl wir übers ganze Spiel die bessere Mannschaft waren."Trares hat trotz der nur 2 Punkten zum Jahresstart und Abstiegsnähe absolute Zuversicht: "Ich glaube immer an meine Mannschaft. Ich sehe ja, was sie trainieren, was sie tun."Der Neue Andre Becker zündet sofort mit einem Tor: "Nicht nur wegen des Tores. Er hat auch taktisch unglaublich gut gespielt. Er ist auf jeden Fall ein Plus für uns." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZFpBcmd1R2xFVjg5cjR0TGc0Y242QVg1Z3kyVUlWMDVONzJnMXl5VGtTYz0=Alexander Ende, Trainer Verl, seit 9 Spielen ungeschlagen und dennoch unzufrieden "Mit dem Auftritt bin ich nicht zufrieden, mit der Punktausbeute schon glücklich. Aber alles andere - da hätte ich mir in alles Facetten etwas anderes gewünscht. Ich willl nicht Woche für Woche Sachen aufzählen, die mir nicht gefallen haben. Aber eine Sache, die so prägnant war: was wir an Abspielfehlern hatten, was wir an 'unforced errors'im Spiel hatten, da kannste normalerweise nichts mitnehmen. Enn du so viele Fehlpässe hast, dann musst du so viele Meter fressen - die mussten wir fressen. Das war unnötig." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dDJFd2hGS053azhnd1pZRmxUYlU3TGhSM3lxOHRCNVFldldrVTkzbEcxZz0=Fußball live bei MagentaSport3. Liga komplett live, 22. SpieltagSonntag, 02.02.2025ab 13.15 Uhr: Arminia Bielefeld - Rot-Weiß Essenab 16.15 Uhr: SpVgg Unterhaching - VfL Osnabrückab 19.15 Uhr: Hannover 96 II - SV SandhausenGoogle Pixel Frauen-Bundesliga, 13. Fußball live bei MagentaSport3. Liga komplett live, 22. SpieltagSonntag, 02.02.2025ab 13.15 Uhr: Arminia Bielefeld - Rot-Weiß Essenab 16.15 Uhr: SpVgg Unterhaching - VfL Osnabrückab 19.15 Uhr: Hannover 96 II - SV SandhausenGoogle Pixel Frauen-Bundesliga, 13. SpieltagSonntag, 02.02.2025ab 13.45 Uhr: SC Freiburg - TSG Hoffenheimab 18.15 Uhr: RB Leipzig - FC Bayern MünchenMontag, 03.02.2025ab 17.45 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Carl Zeiss JenaCoupe de France, AchtelfinaleDienstag, 04.02.2025ab 18.50 Uhr: OSC Lille - USL Dunkerqueab 21.00 Uhr: Le Mans - Paris Saint-Germain