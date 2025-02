Berlin - In der Samstagabendpartie des 20. Bundesliga-Spieltags haben sich Union Berlin und RB Leipzig mit einem 0:0 unentschieden getrennt. Es ist das erste torlose Remis in der Bundesliga seit dem 10. Spieltag. Da gab es gleich drei Spiele ohne Treffer, an zweien waren Union bzw. Leipzig beteiligt.Am Samstagabend hatte Leipzig die deutlich besseren Chancen, fabrizierte aber nur unter anderem ein Abseitstor und einen Pfostentreffer. Auch Union mühte sich durchaus immer wieder - aber ohne messbare Ergebnisse.In der Tabelle reicht den Leipzigern der Punkt aber immerhin, um wieder auf Rang vier zu klettern, Union bleibt auf Rang 14.