Das Wochenhoch hat der Finanzdienstleister am Freitag mit 221,60 Euro markiert, maximal war ein Aktiengewinn von 15,54 Prozent in zwei Wochen mit diesem RuMaS Trading-Tipp machbar. Technisch betrachtet muss jetzt nur noch die fallende 100-Tage-Linie überwunden werden, dann ist der Weg bis zum angehobenen Kursziel bei 225,00 Euro frei und anschließend ein Anstieg bis auf ca. 250,00 Euro möglich. Mit diesem Hinweis hat RuMaS am 19. Januar auf die Trading-Chance ...

