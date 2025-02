Die Hochschild Mining Plc, ein bedeutender Akteur in der Edelmetallindustrie, befindet sich aktuell in einer wichtigen Phase. Der Bergbaukonzern wird am 19. Februar 2025 seine Quartalsergebnisse für Q4 2024 präsentieren. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,1 Milliarden Euro und einem aktuellen Aktienkurs von 2,09 Euro verzeichnet das Unternehmen im Monatsvergleich einen Rückgang von 18,83 Prozent.

Wichtige Branchenkonferenz im Fokus

Unmittelbar nach der Ergebnisveröffentlichung wird Hochschild Mining an der BMO Global Metals, Mining & Critical Minerals Conference am 23. Februar 2025 teilnehmen. Diese Konferenz bietet dem Unternehmen, das Minen in Peru und Argentinien betreibt, eine wichtige Plattform für den Austausch mit Branchenexperten und Investoren.

