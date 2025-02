Die Fidus Investment Corporation zeigt einen bemerkenswerten Aufwärtstrend an der Börse. Mit einem aktuellen Kurs von 22,10 EUR verzeichnete die Aktie zum 1. Februar einen Anstieg von 1,84 Prozent gegenüber dem Vortag. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 739,3 Millionen EUR. Besonders erwähnenswert ist die monatliche Entwicklung mit einem Plus von 9 Prozent, was das wachsende Interesse der Anleger widerspiegelt.

Ausblick auf Quartalszahlen

Die Investmentgesellschaft wird am 27. Februar 2025 ihre Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 präsentieren. Zuvor hatte das Unternehmen im Dezember 2024 eine Quartalsdividende von 0,61 USD ausgezahlt, was die stabile Ausschüttungspolitik des Unternehmens unterstreicht.

