© Foto: Symbolbild

Die Deutsche Telekom sorgt nicht nur mit ihrem Engagement für den Klimaschutz für Aufsehen, sondern auch an der Börse läuft es gerade richtig rund. Dank der starken Performance ihrer US-Tochter T-Mobile erreicht die Aktie neue Rekordstände - zur Freude der Anleger. Doch was steckt hinter diesem Höhenflug? Und bleibt die Telekom auch in Zukunft ein Börsenstar? Wir schauen uns das Unternehmen genauer an, analysieren die Charttechnik und klären die große Frage: Lohnt sich ein Investment?

Klimaschutz: Mehr als nur ein Imageprojekt

Die Deutsche Telekom lässt nicht nur reden, sie packt auch an. Bis 2040 will der Konzern klimaneutral sein, und das mit einem klaren Plan: 100 Prozent Grünstrom, eine vollelektrische Fahrzeugflotte und knallharte Klimavorgaben für alle Zulieferer. Das ist mehr als ein Imageprojekt für den magentafarbenen Telekomriesen.

Es ist kein leeres Versprechen - die Telekom war Anfang 2024 das erste DAX-Unternehmen, das nach den strengen Vorgaben der Science Based Targets initiative (SBTi) ein Netto-Null-Ziel festgelegt hat. Dies bedeutet: Kein Greenwashing, sondern echter Klimaschutz und das zahlt sich anscheinend aktuell mit aus - für die Umwelt und fürs eigene Image.

Telekom-Aktie: Höhenflug mit Turbo aus den USA

Nicht nur beim Klimaschutz läuft es für die Telekom derzeit in die richtige Richtung, auch an der Börse geht es steil nach oben. Die Aktie hat kürzlich die Marke von 32 Euro geknackt - das höchste Niveau seit 2001. Dies bedeutet ein neues 20 Jahreshoch. So lange mussten Anleger warten. Hauptverantwortlich für diesen Höhenflug ist die US-Tochter T-Mobile US, die mit beeindruckenden Zahlen glänzt: Fast 10 Millionen neue Verträge innerhalb eines Jahres und stark wachsendes Breitband-Geschäft. Die Telekom kann sich glücklich schätzen, diesen Wachstumsmotor im Konzern zu haben.





Charttechnik und Fundamental - Hat die Aktie noch Potenzial?



Und wie sieht es charttechnisch aus? Die Aktie zeigt eine gesunde Aufwärtsbewegung. Nachdem sie die 30-Euro-Marke geknackt hat, liegt der nächste Widerstand erst bei 33 bis 35 Euro. Das hohe Handelsvolumen und die starke Nachfrage von institutionellen Investoren untermauern den positiven Trend. Logischerweise können kleine Korrekturen immer möglich sein, aber insgesamt sieht es weiterhin beim Chart bullish aus. Eventuell sind, wenn der Gesamtmarkt natürlich mitspielt, auch Kurse in der Region um 40 Euro drin.

Noch ein Grund, warum die Aktie weiter steigen könnte: Das Unternehmen ist trotz des Höhenflugs noch immer relativ fair bewertet, denn:

Umsatz: 114,2 Mrd. Euro

Gewinn: 16,2 Mrd. Euro



Dies ergibt ein KGV von rund 12. Also kann man noch von einer moderaten Bewertung sprechen.

Und als Top oben darauf: Eine richtig attraktive Dividende. Befriedigend für alle Investoren, die auch darauf achten und eine gute "Verzinsung" wünschen.

Auch die Analysten sind aktuell optimistisch: Die US-Bank J.P. Morgan stuft die Aktie mit "Overweight" ein und gibt ein Kursziel von 43 Euro aus. Das würde ein Plus von etwa 33 Prozent bedeuten. Die anhaltend starke Performance von T-Mobile US sorgt jedenfalls für positive Impulse, und es sieht ganz danach aus, als könnte die Rally noch weitergehen.

Bleibt die Telekom ein Kauf?

Kurz gesagt: Aktuell spricht vieles dafür. Wer auf ein solides Unternehmen mit starker Dividende und Wachstumsperspektiven setzen will, dürfte mit der Telekom weiterhin gut fahren. Natürlich kann es immer mal Rücksetzer geben - aber die könnte man als Kaufchance nutzen. Jedoch bleibt der Gesamtmarkt immer ein Risiko oder auch schlechte Nachrichten, die man niemals ausschließen kann und sollte.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.